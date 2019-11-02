MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU / POSTA

‘Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla’ temasıyla bu yıl ikincisi yapılan ‘Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nden vatandaşlara ‘kullan-at’ uyarısı geldi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘ kullan-at’ ürünlerin çevreye verdiği zarara vurgu yaparak, “Kullan-at, giy-at diye, büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının, aslında ne kadar ilkel olduğunu, acilen fark etmemiz lazım. Kullanıp hemen atmamak, yeniden kullanmak, uzun süre giymek, yeniden kazanmamız gereken reflekslerdir” dedi.

Gönüllülük değil

Emine Erdoğan, dünyayı ilgilendiren çevre krizinin sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konu olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Çevre sorunlarıyla ilgilenmek, önümüzdeki iki şıktan biri ya da bir gönüllülük konusu olmaktan çok, zorunluluktur. Bugün yapacağımız davranış tarzı değişiklikleriyle, bu yaranın kabuk tutmasını, sonra da iyileşmesini sağlayabiliriz” dedi.

İnce hesap yapın

Bütün sektör temsilcilerine seslenen Erdoğan, “Lütfen ürettiğimiz her ürünün, çevreye olan maliyetini, ince ince hesap edelim. Paketlemeden önce, ‘buna gerek var mı?’ diye düşünelim. İnanıyorum ki, projeyi başlattığımız günden bu yana aldığımız mesafe, bu tür yeni farkındalıklarla, katlanarak artacaktır” diye konuştu.

Hedefi 2 ay önce yakaladı

2019 yılı itibarıyla 25 bin kamu kurumu binasında, sıfır atığa geçme hedefini iki ay önceden yakaladıklarını anlatan Emine Erdoğan, “Sıfır atık projesinin, yerel bazda ülkemize, küresel ölçekte tüm dünyaya yaptığımız, en büyük yatırım olduğuna inanıyorum” dedi.

Kullan - dönüştür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tüm vatandaşlardan artık “al-kullan-at” anlayışını terk etmelerini istedi. Kurum, “Medeniyetimizden gelen “al-kullan-dönüştür” anlayışını hayatımızın her noktasına hâkim kılalım. İleri dönüşüm anlayışıyla hareket edelim, atıklarımızı ayıralım, örneklerini artıralım” dedi.

4.5 milyon ambalaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı andan bugüne yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “4 milyon 500 bin ton ambalaj, 110 bin ton elektronik eşya, 105 bin ton bitkisel atık; 384 bin ton lastik atığını kaynağında ayrı topladık ve geri kazandık. Bu geri kazanımın ekonomik karşılığı ise; on binlerce ağacımızın kurtarılması, milyonlarca liralık tasarruf, binlerce dönüm tarım arazisi için organik gübre, binlerce ton su ve enerji tasarrufu oldu.”

Poşet yüzde 77 azaldı

Sıfır Atık projesi kapsamında plastik poşetler 1 Ocak’ta ücretli hale getirilmişti. Murat Kurum, 9 aylık süre zarfında poşet kullanımının 3 milyar 204 milyondan 732 milyona düştüğünü, 9 ayda yüzde 77 oranında bir azalma olduğunu söyledi.



