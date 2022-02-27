Vatandaşlardan Ukrayna Büyükelçiliğine insani yardım malzemesi
Ankaralı vatandaşlar Ukrayna Büyükelçiliği’ne onlarca insani yardım malzemesi getirdi.
27 Şubat 2022, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ankara’da vatandaşlar Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için saatler içerisinde Ukrayna Büyükelçiliğine onlarca insani yardım malzemesi getirdi. Ukrayna Büyükelçiliği bu örnek davranış karşısında, Twitter hesabından "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli. Bugün Mevlana’nın ’aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor" mesajını paylaştı.
İHA
BUNLARI DA OKUYUN