Türkiye Vatandaşların aşıları iptal edilmişti...'Bozuk aşı' iddialarına Zonguldak Valiliği'nden yanıt!
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Vatandaşların aşıları iptal edilmişti...'Bozuk aşı' iddialarına Zonguldak Valiliği'nden yanıt!

Türkiye

Vatandaşların aşıları iptal edilmişti...'Bozuk aşı' iddialarına Zonguldak Valiliği'nden yanıt!

Zonguldak'ta vatandaşların 2. doz aşılarının geçersiz sayılması nedeniyle ortaya atılan Biontech aşısının bozuk olduğuna dair iddialara yanıt geldi. Zonguldak Valiliği olayın asıl nedenini açıkladı.

21 Eylül 2021, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Zonguldak Valiliği, 17 Temmuz günü yapılan Biontech aşısının, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiğini, aşıların tekrar edileceğini açıkladı.

"AŞI, KORUYUCU ETKİSİ AZALACAK ŞEKİLDE UYGULANDI"

Kentte aşı olan bazı vatandaşların aşılarının geçersiz olduğu gerekçesiyle tekrar aşı olmaya çağrılmasıyla ilgili yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine Zonguldak Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçen 17 Temmuz'da uygulanan Biontech aşılarından bir bölümünün aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili görüş alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"AŞILAR KESİNLİKLE BOZUK DEĞİL"

"Alınan cevabi yazıda, daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."
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