Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Savcılığının Ventura hakkında Paris Belediyesinin genç erkek çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiye 24 Ocak'ta soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, Paris Belediyesinin yasa gereğince konuyu 23 Ocak'ta Paris Savcısı Remy Heitz'e taşımasıyla soruşturmanın açıldığı belirtilirken, söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

74 yaşındaki Ventura 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

AA







