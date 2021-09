Vaxigrip Tetra grip aşısı, Türkiye’de satışa sunulan aşılar arasında yer alıyor ve pek çok kişi doğal olarak alacağı grip aşısının hangi ülkenin olduğu ve nerede üretildiğine dair bilgilere sahip olmak istiyor. İşte, Vaxigrip Tetra grip aşısı hakkında merak edilen detaylar…

VAXİGRİP TETRA NEDİR?

Mevsimsel grip virüsleri her yıl değişiklik gösterdiği için, grip aşıları da her yıl o mevsime özgü virüs suşlarına göre üretilmektedir. Bu nedenle uzmanlar grip aşısının her yıl tekrarlanması gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyor.

Vaxigrip Tetra grip aşısı da bu kapsamda uygulanması önerilen grip aşıları arasında yer alıyor.

Vaxigrip Tetra uygulandığı zaman kişinin immün sistem (vücudun doğal savunma sistemi) gribe karşı koruma (antikorlar) geliştirir ancak aşının içeriğindeki hiçbir madde gribe neden olmaz. Özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek kişilerin gribe karşı korunmasına yardımcı olur.

Vaxigrip Tetra aşısı 1'lik ambalajda kullanıma hazır enjektör içinde 0,5 mL'lik enjeksiyonluk süspansiyon şeklinde satışa sunulur ve sağlık uzmanları tarafından genellikle üst kol kasına 0,5 mL enjekte edilir.

VAXİGRİP TETRA'NIN YAN ETKİLERİ

Vaxigrip Tetra grip aşısının ciddi yan etkiler arasında şiddetli alerjik reaksiyonlar, nöbetler, sinir yolunda yer alan ağrı, konfüzyon, boyun tutulması, uzuvlarda ağrı ve güçsüzlük, uyuşukluk, refleks kaybı, denge kaybı ve kısmi felç ile sonuçlanabilecek nörolojik bozukluklar sayılabilir. Kimi zaman deri döküntülerine ve çok nadir durumlarda geçici böbrek sorunlarına yol açabilen tüm vücut ve kan damarı iltihabı. Bu belirtileri fark ederseniz hemen doktorunuza danışın.

Yaygın yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde hassasiyet, ağrı, kızarıklık, morarma, sertlik ve şişme, kas ağrıları, baş ağrısı, kendini iyi hissetmeme, titreme ve ateş bulunur. Çocuklarda diğer yaygın yan etkiler arasında anormal ağlama, sinirlilik, iştahsızlık, kusma ve uyuşukluk yer alır.

VAXİGRİP TETRA GRİP AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Vaxigrip Tetrar grip aşısı Fransa'nın Lyon kentinde üretilmektedir.

Ruhsat sahibi: Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş.

Üretim yeri: Sanofi Pasteur SA 2 Avenue Pont Pasteur F–69007 Lyon-Fransa

VAXİGRİP TETRA FİYATI 2021

Vaxigrip Tetra grip aşısı 2021 yılı itibariyle 117 TL’den satılmaktadır.