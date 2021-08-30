Vay Halime filmi, çekildiği mekanlar, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken yapımlar arasında yer alıyor. Bulaşıkçılıktan, garsonluğa pek çok işe girip çıkan Murat son girdiği figüranlık işinden doktor olarak çıkıyor ve olaylar tam da burada başlıyor…

VAY HALİME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2020 yılında vizyona giren Vay Halime filmi, Muğla’da çekildi. Filmin yönetmenliğini Semra Dündar üstlendi.

VAY HALİME FİLMİNİN KONUSU

Murat tefeciden aldığı borcu ödeyebilmek için müzisyenlik, garsonluk ve bulaşıkçılık olmak üzere pek çok farklı işe girip çıkar. Ama bir türlü borcunu ödeyemez. Yine bir gün figüranlık işindeyken tefeciler Murat’ı çalıştığı sette sıkıştırır ve doktor rolünde figüranlık yapan genç adam üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır.

Tefecilerden korkup kaçan Murat, bir kamyonda saklanır ve gece orada uyuyakalır. Sabah uyandığında ise kamyonla birlikte kendini Muğla’nın bir köyünde bulur.

Köyde, muhtar başta olmak üzere tüm köylüler Murat’ı üzerindeki önlükle doktor zannedince Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler nedeniyle burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir.

VAY HALİME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?