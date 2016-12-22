Vazgeçilmezimiz kabak tatlısı!

Kabağı lifli yapısından ötürü tatlı olarak tüketmeyi sevmeyenlere de naçizane önerimiz; tahin, kaymak ya da dondurma hatta bu üçlünün hepsi ile aynı anda tüketmeleri.Şimdi tarifimizi verelim... İşte kabak tatlısı tarifimiz:: 4 kişilik.1 saat.50 dakika.Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker ile yaklaşık üç saat kadar bekletmeniz önerilir. Böylece şekerin tamamen eriyerek kabakla özleşmesi ve suyunu salacağı için su eklemeden de pişirilmesi sağlanabilir.-Yeşil ve sert kısımlarını da alacak şekilde kabuklarını soyduğunuz bal kabağını dilimledikten sonra iki parmak kalınlığında kesin.-Bol suda yıkadığınız bal kabağı dilimlerini tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şeker ve karanfilleri serpiştirin ve 1 saat kadar ağzı kapalı tencerede bekletin.-Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile bal kabaklarını orta ateşte 50 dakika kadar pişirin.-Suyunu tamamen çeken bal kabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.-İnce çekilmiş ceviz içi ilavesiyle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.