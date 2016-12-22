Vazgeçilmezimiz kabak tatlısı!
Aslında bir meyve tatlısı kabak. Ama nasıl bir meyve, iç kısmı bal gibi tatlı olan kabaklar ince ince dilimleniyor, toz şekerli şerbet karışımında yumuşayana kadar pişiyor. Tatlı o kadar güzel oluyor ki kış bir an önce gelsin ve bal kabağından hazırlanan kabak tatlısı sofranızda hep olsun istiyorsunuz. Aynı zamanda fırında da pişiyor kabak tatlısı ve bir nebze olsun karamel lezzetini alıyor
Kabağı lifli yapısından ötürü tatlı olarak tüketmeyi sevmeyenlere de naçizane önerimiz; tahin, kaymak ya da dondurma hatta bu üçlünün hepsi ile aynı anda tüketmeleri.
Şimdi tarifimizi verelim... İşte kabak tatlısı tarifimiz:
Kaç kişilik: 4 kişilik.
Hazırlama süresi: 1 saat.
Pişirme süresi: 50 dakika.
Pişirme önerimiz: Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker ile yaklaşık üç saat kadar bekletmeniz önerilir. Böylece şekerin tamamen eriyerek kabakla özleşmesi ve suyunu salacağı için su eklemeden de pişirilmesi sağlanabilir.
Nasıl yapılır?
-Yeşil ve sert kısımlarını da alacak şekilde kabuklarını soyduğunuz bal kabağını dilimledikten sonra iki parmak kalınlığında kesin.
-Bol suda yıkadığınız bal kabağı dilimlerini tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şeker ve karanfilleri serpiştirin ve 1 saat kadar ağzı kapalı tencerede bekletin.
-Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile bal kabaklarını orta ateşte 50 dakika kadar pişirin.
-Suyunu tamamen çeken bal kabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.
-İnce çekilmiş ceviz içi ilavesiyle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...
Şimdi tarifimizi verelim... İşte kabak tatlısı tarifimiz:
Kaç kişilik: 4 kişilik.
Hazırlama süresi: 1 saat.
Pişirme süresi: 50 dakika.
Pişirme önerimiz: Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker ile yaklaşık üç saat kadar bekletmeniz önerilir. Böylece şekerin tamamen eriyerek kabakla özleşmesi ve suyunu salacağı için su eklemeden de pişirilmesi sağlanabilir.
Nasıl yapılır?
-Yeşil ve sert kısımlarını da alacak şekilde kabuklarını soyduğunuz bal kabağını dilimledikten sonra iki parmak kalınlığında kesin.
-Bol suda yıkadığınız bal kabağı dilimlerini tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şeker ve karanfilleri serpiştirin ve 1 saat kadar ağzı kapalı tencerede bekletin.
-Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile bal kabaklarını orta ateşte 50 dakika kadar pişirin.
-Suyunu tamamen çeken bal kabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.
-İnce çekilmiş ceviz içi ilavesiyle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...