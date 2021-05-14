Türkiye Ve kaldırıldı! Artık zorunlu değil

Ve kaldırıldı! Artık zorunlu değil

Türkiye

Ve kaldırıldı! Artık zorunlu değil

Koronavirüs önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

14 Mayıs 2021, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" dedi.

DHA


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