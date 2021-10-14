Siyaset Ve Taliban ilk kez Ankara'da…

Ve Taliban ilk kez Ankara'da…

Siyaset

Ve Taliban ilk kez Ankara'da…

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

14 Ekim 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye'ye gelecek. Öğleden sonra Ankara'da olması beklenen heyetin, bazı Türk yetkililer ile temaslarda bulunacağı belirtildi.

TALİBAN HEYETİ ANKARA'DA

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

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