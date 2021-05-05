Vebitcoin soruşturmasında flaş gelişme

Kripto para borsası Thodex´in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer´in yurtdışına kaçmasının ardından, Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin´in Türkiye´deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla´nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin´in CEO´su İlker Baş (41), 23 Nisan´da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş ile ‘hanımağa´ lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan tarihinde sevk edildiği adliyede Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BAŞ ÇİFTİNİN BAHİS ÇETESİNİN LİDER KADROSUNDA OLDUĞU BELİRLENDİ

İlker Baş ile eşi Güliz Baş´ın gözaltında bulundukları süre içerisinde haklarında yapılan araştırmada yasadışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasadışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz olarak yargılandıkları öğrenildi.

SORUŞTURMADA 5 YENİ GÖZALTI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA