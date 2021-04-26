Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin (41) lüks yaşantısı dikkat çekti. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu anlatan İlker B.'nin oynattığı dansöze para takarken görüntüsü ortaya çıktı.





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Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu 'Vebitcoin.com.', içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

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