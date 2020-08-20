Veda etti: Dün İstanbul’da son günümdü
Mohamed Elneny, kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş’a veda ettiğini açıkladı.
20 Ağustos 2020, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlayan Elneny, "Dün İstanbul’da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
İHA
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