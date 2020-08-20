Futbol Veda etti: Dün İstanbul’da son günümdü

Veda etti: Dün İstanbul’da son günümdü

Futbol

Veda etti: Dün İstanbul’da son günümdü

Mohamed Elneny, kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş’a veda ettiğini açıkladı.

20 Ağustos 2020, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlayan Elneny, "Dün İstanbul’da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

İHA

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mario Lemina, Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı