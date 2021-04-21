Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin hayatı ve kariyeri

Kabinede son dakika değişikliği. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Peki Vedat Bilgin kimdir? İşte merak edilen bilgiler..

Vedat Bilgin kimdir?

Vedat Bilgin 22 Eylül 1954'te Bayburt’ ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bayburt’ ta tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde “Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri” konusunda Master çalışmasını, “Türkiye’de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci” adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında Doktorasını tamamladı.

1995-96 yılları arası York Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyeliği yaptı. 2006 yılında Michigan Üniversitesinde “Ortadoğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları” konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

25. ve 26. Dönem Ankara milletvekili seçildi. 26.Dönemde AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.



