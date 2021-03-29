Vedat Milor: Yemeğimden çivi çıktı

Beslenme alışkanlıkların, tatlı tercihlerine, menemende soğanın nasıl olması gerektiğinden, çiğ köfte içeriğine, mercimek mi tarhana çorbasını mı daha çok sevdiğinden, neden tavuk yemediğine kadar pek çok konuda açıklama yapan Milor, yeni anketi olan “Yaprak Ciğer mi? Şiş Ciğer mi?” sorusunu da ilk kez Magazin D’de açıkladı.

İşte Veda Milor’un açıklamaları...

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' KAHVALTI SOFRASI ADETİM HİÇ OLMADI'

“Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz fazla yememeye. Sabah kahve kruvasan gibi bir şey, öğlen meyve yiyorum ya da tek bir yumurta. Ondan sonra erken bir akşam yemeği o kadar. Sabahları acıkan biri değilim, kahvaltı adetim hemen hemen hiç olmadı.”

'DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ EN AZ 3 SAAT SÜRMELİ'

“Evde genellikle 1 saat sürüyor yemek, fakat yemekten sonra genelde bir kahve içiyoruz o kahveyi de sayarsanız bir yarım saat daha kalıyoruz sofrada duruma göre bir bir buçuk saat arası. Eşinizle birlikte arkadaşlarınızla birlikte güzel bir sofra üç saat bence, İki buçuk üç saat normaldir ve çok zevkli. “

'14 SAAT YEMEK MASASINDA KALDIM'

“Bir davete birçok ünlü şef geldi, ünlü şeflerle sabah başlanmıştı 10.00 gibi yemeğe gece yarısı 12'ye kadar sürmüştü. Azar azar yani 14 saat kadar diyeceğim sofrada kaldık. Şöyle diyeyim, çok çiğnemek gerekiyor. Aslında mümkün olduğu kadar pat diye yutmamak gerek.

'BAKLAVAYI SÜTLAÇA TERCİH EDERİM'

“Kötü bir sütlaç bulmak zor, iyi bir baklava bulmak da zor. Daha çok daha hafif olduğu için Sütlaç derim. Ama en iyisi söz konusuysa, son tatlımsa yiyeceğim bunu biliyorsam ve en iyisini bulursam baklava derim.”

MENEMENE SOĞAN

“Tarla domatesi bulursanız ve böyle kayış gibi olmayan güzel bir biber bulursanız yazın soğana hiç gerek yok. Fakat bunları bulamazsanız, sıradan endüstriyel domates ve kauçuk gibi biber varsa karamelize soğan daha güzel, o zaman lezzet veriyor.

BALIĞA LİMON

“Eğer yağlı balıksa biraz rahia vermek lazım.O yağını biraz kesmek lazım, biraz asidite gerekiyor. Bu asidite limonla da verilebilir, portakalla da verilebilir, limon sıkma ya gerek kalmaması lazım o asidenin pişim aşamasında balığa eklenmesi lazım. Ama burası çok önemli belki bir tek kızartmanın üstüne mesela kızartma kalamar falan azıcık biraz limon şey yapılabilir. Tabi genellikle aside gereği var öte yandan balıkyağalı ise aside gerekmeyebilir.”

ÇİĞ KÖFTE ETLİ Mİ ETSİZ Mİ?

“Tabi ki etli seviyorum alışmışım, ama kızım mesela bayılıyor. Hatta "Baba, Amerika'da bulamaz mıyız çiğköfte” diyor. Ben de şimdi New York’u araştırıyorum o taraflara gidersek çiğ köfte olan bir yer var mı diye. Niye bu kadar seviyorsun dedim sosunu ve baharatlarını çok seviyor ama ben tabi alıştığım için güzel etlisine, etlisini tercih ederim.”

MANTIYA YOĞURT SARIMSAKLI MI SARIMSAKSIZ MI?

“Kesinlikle sarımsaklı, yani sarımsaksız yoğurtta olabilir. Ben yaptım oldu dersiniz yani ama orada yine sarımsak zaten soğan ve sarımsak bana göre Allah'ın iki büyük nimet yani bize, sarımsak bence şart.”

MERCİMEK Mİ TARHANA ÇORBASI MI?

“Tarhana bence, çünkü şimdi mercimek birçok yerde var yani benzerleri var şey de çok güzel yapılıyor. Hintler daha baharatlı daha falan şey tarhana çok boyutlu bir tat çok çeşitleri de var ve çok iştah açan bir şey.

'TATLI KAHVALTIDA YENMELİ'

“Tatlıyı erken saatte yiyeceksiniz. Bence en güzeli aslında sabah kahvaltısı dediğim yani sabah kahvaltısı etmem ama deseniz ki bana o başta bahsettiğiniz olağan üstü mesela antep baklavayı ve fıstıklı güzel tereyağlı ne zaman yersiniz derim ki o çayla işte kahve de olabilir tabi onu derim. Şey kaymakla birlikte sabah. Sabah olsun ki bütün gün onu eritme şansımız olsun derim.

'TAVUK ASLA YEMEM'

“Onun nedenini yazdım, noter tastiğinde bir şeyde saklı duruyor kasada, zamanı gelince açıklanacak. 2099 senesinde açıklayacak hep beraber bunu o zaman anlayacağız”

'YEMEĞİMDEN ÇİVİ ÇIKTI'

“Saç çıktığı çok oldu, çivi bile çıktı Adana'da bir yerde yerken inşaat çivisi. Sonra mutfağa gittim, mutfakta inşaat yapılıyormuş, çivi yemeğe düşmüş. Ölebilirdim hakikaten o lokmayı alsaydım.”

'BÖCEKLER PROTEİN OLARAK ZENGİN'

“Bazı kültürlerde şey var çeşitli böcekler yenebiliyor protein açısından tarih boyunca da yenmiş çekirgeler ve karıncalar. Ben normal görüyorum. Altın farklı onun bir lezzeti yok, o daha çok işin görsel tarafı. Ona da karşı değilim yani onun belki bir lezzeti yok ama hayatta her zaman için ne bileyim siz de küpe şey yapmışsınız ne gereği var küpesiz olsanız ne olur yani hani bir şey ama niye küpe çünkü estetik güzel bir tarafı var yani.”

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