Vedat Milor'dan ortalığı karıştıran yeni anket: Balığa limon sıkılır mı? Sıkılmaz mı?
"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" anketiyle sosyal medyayı ikiye bölen dünyaca ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'dan yeni bir soru geldi
Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı yapılır anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı.
Twitter'dan anket başlatan Vedat Milor, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı.
YÜZ BİNLERCE OY ALDI
Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?" sorusu sordu.
4 saat önce başlatılan ankette yüz binlerce oy kullanıldı.
Büyük çoğunluğu, “Evet, sıkılır” dedi