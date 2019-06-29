Hürriyet yeme-içme yazarı Gurme Vedat Milor, sosyal medyayı kullanmaya başladıktan sonra fenomene dönüştü.

Twitter’da yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Milor, ara ara paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Bu sefer de takipçilerine, “Bir tweet’te görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet’e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız? Lütfen yazmadan cevaplara bakmayın.” dedi.

Milor'un takipçilerinin ara ara birbirlerine girmesi de eğlenceli cevaplar ortaya çıkardı.

Çoğunluk, bamya, aşure, sakatat ve güllaçtan nefret ettiğini söyledi. Ancak aralarında öle biri vardı ki cevabıyla herkesi şaşkına uğrattı.

İşte Vedat Milor’un sorusuna gelen bazı cevaplar:

-Güllaç adını verdikleri sütlü A4 kağıdını sevmiyorum.

-Bamyanın etlisi çorbası tatlısı nesi varsa tiksiniyorum nefret ediyorum bamyadan tekme tokat dövmek istiyorum bamyayı Vedat bey.

-Kuş üzümü. Tuzlu pilavın içinde tatlı tatlı... Berbat…

-Yeni nesil etsiz çiğköfteler.

-Aşure çok korkunç!

- Hür iradesiyle taze fasulye yiyebilen her şeyi yer.

- Erişte, ne işe yarar anlamış değilim hocam. Erişteyi sevmiyorum.

- Sütlaç hiç sevmiyorum sütlü pilav gibi geliyor bana Vedat bey.



