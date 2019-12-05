Vedat Milor'dan takipçisine şaşırtan yanıt! 'Parası için evlendim'
Gurme Vedat Milor yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen Milor bu sefer eşi ile ilgili yorumla gündeme geldi. Daha önce de takipçilerine "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diye soran Milor, dev bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Twitter ve Instagram'ı aktif olarak takip eden ve takipçilerine verdiği cevaplarla bir hayli konuşulan gurme Vedat Milor yine bombayı patlattı. Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü gurme fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü. İşte olanlar bu paylaşımdan sonra oldu. Fotoğrafına altına bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Milor da takipçisine jet hızıyla yanıt verdi: Parası için evlendim.
Vedat Milor'un takipçisine gülerek verdiği yanıt takipçileri tarafından çok beğenildi.
Neden bu kadar kötüsünüz?
Gurme Vedat Milor, yine daha önce Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme 'Neden bu kadar kötüsünüz?' diyerek cevap vermişti.
https://www.instagram.com/p/B5p4LTpnNkn/?utm_source=ig_web_copy_link
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaşmıştı.
Kısa bir süre sonra Vedat Milor'un takipçisinden çirkin bir yorum geldi:
"Eşimin abisi diyecektiniz herhalde"
Yüz binlerce kişinin takip ettiği Vedat Milor ise bu yoruma sadece bir soru sorarak cevap verdi. İşte o soru: "Neden bu kadar kötüsünüz?"
En sevdiğim tatlı eşimin dudakları
Vedat Milor daha önce de bir takipçisinin 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna Milor, 'Daha önce söylemiştim. Eşimin dudakları' yanıtını vermişti.
Vedat Milor, Amerikalı akademisyen Linda Susan ile evli.
"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? anketi
Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” anketi yapmış, 437 bin kullanıcı oy kullanmıştı.
Bu anket kısa sürede tüm Türkiye'de viral haline gelmiş ve pek çok sosyal medya platformunda yayınlanmıştı.
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