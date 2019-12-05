Twitter ve Instagram'ı aktif olarak takip eden ve takipçilerine verdiği cevaplarla bir hayli konuşulan gurme Vedat Milor yine bombayı patlattı. Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü gurme fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü. İşte olanlar bu paylaşımdan sonra oldu. Fotoğrafına altına bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Milor da takipçisine jet hızıyla yanıt verdi: Parası için evlendim.

Vedat Milor'un takipçisine gülerek verdiği yanıt takipçileri tarafından çok beğenildi.

Neden bu kadar kötüsünüz?

Gurme Vedat Milor, yine daha önce Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme 'Neden bu kadar kötüsünüz?' diyerek cevap vermişti.





Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaşmıştı.

Kısa bir süre sonra Vedat Milor'un takipçisinden çirkin bir yorum geldi:

"Eşimin abisi diyecektiniz herhalde"

Yüz binlerce kişinin takip ettiği Vedat Milor ise bu yoruma sadece bir soru sorarak cevap verdi. İşte o soru: "Neden bu kadar kötüsünüz?"

En sevdiğim tatlı eşimin dudakları

Vedat Milor daha önce de bir takipçisinin 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna Milor, 'Daha önce söylemiştim. Eşimin dudakları' yanıtını vermişti.

Vedat Milor, Amerikalı akademisyen Linda Susan ile evli.

"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? anketi

Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” anketi yapmış, 437 bin kullanıcı oy kullanmıştı.

Bu anket kısa sürede tüm Türkiye'de viral haline gelmiş ve pek çok sosyal medya platformunda yayınlanmıştı.

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