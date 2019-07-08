Vedat Muriç, Fenerbahçe formasını giydi

Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki forvet oyuncusu hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemiydi. Vedat Muriç transferinde nihayet sona gelindi ve futbolcu Sarı-Lacivertli formayı üzerine geçirdi.

1.94 boyundaki Kosovalı forvet yeni sezonda Fenerbahçe'de forma terletecek.

Muriç ilk yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım. Ben 'İyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. İnşallah bunu sahadaki mücadelemle, performansımla ve gollerimle taraftarımıza kanıtlayacağım. Taraftarımıza teşekkür ederim. Sosyal medyadan inanılmaz bir ilgi vardı. Gururlu ve onurluyum. İnşallah hep birlikte, taraftarımızla, yönetimimizle ve futbolcularımızla beraber bu anlı şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.