Vedat Muriç için açıklama geldi

Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Slimani, Soldado ve Frey'in vasatı aşamadığı sezonun ardından forvet hattında takviye yapmayı planlayan Fenerbaçe yönetimi, gözünü Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç'e dikmişti. Sarı Lacivertli ekip Kosovalı golcü için resmi adımını attı. A SPOR'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe ile yarın bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Muriç'in Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediği öğrenilmişti. Ara transfer döneminde gerçekleşen Aatif transferinden dolayı Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un ilişkilerinin iyi olduğu ve bu durumun transferin önünü açtığı iddia edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 34 maçın tamamında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 17 gol atıp 8 asist yaparak takımının skor yükünü çeken isim oldu.

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