Fanatik'teki habere göre, Havaalanında IB3'e kısa bir açıklama da yapan Kosovalı golcü, "Uzun bir gün oldu ama sonunda burada olmaktan çok mutluyum. Antrenmanlara başlamayı, arkadaşlarımla tanışmayı, oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Umarım hem takım hem de benim için her şey çok iyi olur" dedi.