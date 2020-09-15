Futbol Vedat Muric resmen Lazio'da

Vedat Muric resmen Lazio'da

Futbol

Vedat Muric resmen Lazio'da

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

15 Eylül 2020, Salı 18:32 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre Lazio, Muriç için Fenerbahçe’ye 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak 2.5 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Sarı-lacivertli ekipten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Euro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.”

DHA


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