Vedat Muriç transferinde yeni gelişme

Yeni sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe transferde adından söz ettiriyor. Fenerbahçe birçok ismi üst üste bonservissiz transfer etti. İlk olarak Mert Hakan'ı açıklayan Fenerbahçe peşinden Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sosa, Lemos, Valencia gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler toplamda 11 transfer yaptı.

Transferlerin yanı sıra bazı isimlerle yollar ayrıldı. Fenerbahçe son olarak Tolgay Arslan'a veda etti. Fenerbahçe'de merak edilen durumlardan birisi de Vedat Muriç'in geleceği. Uzun süredir Lazio'ya trasferi konuşulan Muriç için henüz resmi açıklama gelmedi Fenerbahçe’de transferi artık çıkmaza sürüklenen Vedat Muriç’in bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğu bildirildi. İtalyan ekibi Lazio’nun istediği Kosovalı futbolcu imzaların bir türlü atılamaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Kariyeri için büyük bir fırsat olarak gördüğü bu teklifi değerlendirmek isteyen Muriç iki kulübün el sıkışmasını beklese de henüz bir anlaşma sağlanamadı.

İtalyanlar bonuslarla birlikte 20 Milyon Euro’ya kadar çıksa da sarı-lacivertliler henüz bu teklife “evet” demedi. Bonuslardan bağımsız net 20 milyon Euro isteyen yönetim ayrıca Vedat’ın saha içindeki boşluğunu nasıl dolduracağını da düşünüyor. Bu yüzden süreç uzuyor.

Muriç’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Başkan Ali Koç da oyuncusuyla baş başa bir görüşme yaptı. Transferdeki durumu birinci ağızdan aktardı. Başkan Koç’un “Kariyerinin ilerlemesinden hepimiz mutluluk duyacağız. Ancak yönetim olarak bu kulübe ve taraftara karşı sorumluluklarımız var. Bu satışın mali açıdan menfaat sağlaması ve şampiyonluğa etki etmemesi lazım” dediği öğrenildi.

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