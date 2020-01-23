Vedat Muriqi ile Vedat Milor arasında 'Vedat' muhabbeti
Vedat Milor, Vedat Muriqi hakkında attığı tweet'le ortalığı şenlendirdi. İsimlerinden ötürü Twitter'da devamlı karıştırıldıklarını söyleyen Milor'a Muriqi'ten cevap gelince Twitter'ın gündeme bir anda iki Vedat oldu.
Vedat Milor ile Vedat Muriqi arasındaki 'Twitter'da karıştırılma muhabbeti' Twitter Türkiye'nin gündemine oturdu.
"Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar" diyen Milor'a Vedat Muriqi de cevap verdi.
Muriqi, "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" şeklinde yanıtladı.
Milor, son olarak, "Sevindim. Afiyet olsun" dedi.
https://twitter.com/vedatmilor/status/1220041705803722752