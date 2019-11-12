Vedat Muriqi Kosova kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçta sakatlanmasına rağmen karşılaşmayı tamamlayan Muriqi'in durumunun sanılandan ciddi olduğu ortaya çıktı. Milli takım kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki forvetin Çekya ve İngiltere maçlarında Kosova forması giyemeyeceği açıklandı.





Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

''Tüm çalışmalarımıza ve oyuncunun takım arkadaşlarına yardım etme isteğine rağmen Muriqi'nin oynaması imkansız gözüküyor''





Bu sene ilk defa maç kaçırıyor

Vedat Muriqi şimdiye dek Fenerbahçe'deki ve Kosova Milli Takımı'ndaki tüm maçlarda 90 dakika forma giymişti. Bu sezon ilk kez sakatlanan Muriqi, ilk defa maç kaçıracak.

Fenerbahçe formasıyla 11 maçın tamamında 90 dakika oynayan ve 11 gol atan oyuncu, Kosova formasıyla da 6 maça çıkıp tamamında 90 dakika oynadı ve 4 gol attı.