Futbol Vedat Muriqi Lazio atkısını boynuna taktı

Vedat Muriqi Lazio atkısını boynuna taktı

Futbol

Vedat Muriqi Lazio atkısını boynuna taktı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı. Vedat bugün sözleşme imzalamak için Roma'ya gitmişti.

13 Eylül 2020, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A temsilcisi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç’in fotoğrafını paylaşarak transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe’den İtalya ekibi Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan uçakla Roma’ya gitti.

İtalyan ekip, Vedat Muriç’in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.

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