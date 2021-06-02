Vedat Muriqi şov yaptı! Tam 4 gol attı

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova ile San Marino, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. 4-1 Kosova'nın üstünlüğü ile sona eren maçta takımının tüm gollerini Vedat Muriqi kaydetti.

Kosova'nın gollerini 28, 45, 46 ve penaltıdan 76. dakikada Muriqi atarken San Marino'nun tek golünü ise 85'de David Tomassini attı.

Geçen sezon başında 18.5 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat, İtalyan ekibinde çok az forma şansı buldu.

Birçok maçta sonradan oyuna dahil olan Vedat Muriqi, 34 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Lazio'da aradığını bulamayan Vedat Muriqi'nin yeniden sarı lacivertli formayı giyebileceği iddia ediliyor.