Vedat Muriqi yeni takımıyla anlaşmak üzere
Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriqi yeni adresine gidiyor. Muriqi, CSKA Moskova ile anlaştı.
18 Ocak 2022, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre CSKA Moskova, Vedat Muriqi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Lazio ile anlaşma sağladı. Habere göre CSKA Moskova, Kosovalı golcü için 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralam teklifinde bulundu ve Lazio bu teklife sıcak baktı.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare de Salternitana maçının öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya'dan Vedat için bir transfer teklifi aldık. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet
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