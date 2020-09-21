Futbol Vedat Muriqi'in corona virüs testi pozitif çıktı

Vedat Muriqi'in corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Vedat Muriqi'in corona virüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi kötü bir sürprizle karşılaştı. Muriqi'in corona virüs testi pozitif çıktı.

21 Eylül 2020, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vedat Muriqi'e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüştü.

Vedat Muriqi'in takımı Lazio da oyuncusunun koronavirüse yakalandığını doğruladı. Herhangi bir semptomu bulunmayan Vedat'ın izole bir şekilde evinde olduğu ifade edildi. Vedat'ın Ekim ortasına kadar takıma katılamayacağı da belirtildi.

Spor Arena

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