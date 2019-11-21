Milli ara öncesi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile yaptığı maçta sakatlanarak uzun süre sonra ilk kez maç kaçıran Vedat Muriqi, bileğinde 2. derecede yırtık olduğu gerekçesiyle tedaviye alınmıştı.

Tedavisi devam eden oyuncunun yeniden çekilen MR'ı sonrası durumunun oynamaya elverişli olmadığı belli oldu.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçta riske edilmeyecek olan Kosovali forvet'in iyileşme süreci aşama aşama takip edilecek ve sonraki haftalarda forma giyme durumu ancak bu şekilde belli olacak.





6 haftayı bulabilir

Muriqi'in tam iyileşmeden oynaması durumunda aynı bölgeden sakatlık yaşama ihtimali bulunuyor. Bileğinde yırtık nüks ederse 25 yaşındaki forvetin sakatlığı çok daha ciddi duruma gelecek ve bu da dönüşünün 6 haftayı bulması anlamına geliyor.