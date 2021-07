Veee müzik başladı, hoş geldin hayat...

Geçen perşembe gecesi şu an bulunduğum Alaçatı’da “Neler olup bitiyor?” diye mekanları dolaşmaya çıktım. İlk durağım o gece Kenan Doğulu konseri ile kapılarını açan Cahide Alaçatı oldu. Mekan, COVID-19 salgını tedbirlerinin izin verdiği ölçüde doluydu. Salonda uzun süredir görmeye alışık olmadığım bir enerji vardı. Dün gece de 90’ların ünlü popçusu Neco’nun sahneye çıktığı Sayfiye Alaçatı’ya geçtim. Herkes bayram çocukları gibi şendi. Sağlık ve müzik hayatımızdan eksik olmasın. Peki nerelerde, kimleri dinleyeceğiz bu yaz? Listemizi okumadan plan yapmayın.

İSTANBUL CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU KONSERLERİ

Müzik festivallerine, dans gösterilerine, yerli ve yabancı star’ların büyük konserlerine, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, sahnesini 12 Temmuz gecesi açıyor. Yıldız Tilbe 2 Ağustos ve 13 Eylül gecesi sevenleriyle bir araya gelecek. Tan Taşçı 16, 22 Temmuz ve 1 Ağustos’ta sahne alacak. Simge & Rubato 14,16 Temmuz, Koray Avcı 17 Temmuz, Derya Bedavacı 18 Temmuz, Gökhan Türkmen 21 Temmuz, Göksel 23 Temmuz, Teoman 24, 25 Temmuz, Fatih Ürek 3 Ağustos, Adamlar 17 Ağustos, Fazıl Say 19 Ağustos, İdil Biret & Festival Orkestrası 24 Ağustos ve Sıla 15 Ekim gecesi sevenlerine müzik ziyafeti çekecek.

BODRUM ANTİK TİYATROSU

Anadolu’nun en eski tarihi tiyatrolarından biri olan mekan, kapılarını 9 Temmuz gecesi Mabel Matiz konseriyle açıyor. Candan Erçetin 16, Yıldız Tilbe 17, Ayta Sözeri 18, Kenan Doğulu 19, Sertab Erener 20, Evgeny Grinko 21, Aldırma Gönül 22, Zülfü Livaneli ‘Sevdalım Hayat’ konseri 24 Temmuz gecesi bu sahnede izleyiciyle buluşacak.

ÇEŞME AÇIKHAVA TIYATROSU

İzmir’in en önemli etkinlik alanı, her yaz olduğu gibi bu yaz da birbirinden değerli sanatçıları hayranlarıyla bir araya getiriyor. İlk etkinlik, 8 Temmuz’da ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ konseriyle başlıyor. Ardından sırasıyla, Mabel Matiz 10, Evgeny Grinko 17, Doğu Demirkol 18, Candan Erçetin 19, Kenan Doğulu 20, Sertab Erener 22, Buray 23, Gazapizm 24, Erol Evgin 30, Aldırma Gönül 31 Temmuz’da; ‘Mor Ve Ötesi’ 7 Ağustos, Zülfü Livaneli ‘Sevdalım Hayat’ konseri 14 Ağustos, ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ 16 ve Funda Arar 20 Ağustos’ta Bodrumlulara müzik ziyafeti çekecek.

KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN AMFİTİYATRO

2013 yılında Kuşadası AVM tarafından yaptırılan 2600 kişilik amfitiyatro yaz konserleri takvimini belirledi. İlk konser 07 Temmuz gecesi ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’la başlıyor. Cem Adrian 11, Emre Aydın 14, Doğu Demirkol 16, Candan Erçetin 17, Duman 19, Sertab Erener 21, Evgeny Grinko 22, Ayta Sözeri 23, Şahdamarım 25, Buray 30, Kenan Doğulu 31 Temmuz, Tuğba Yurt 1 Temmuz, Zülfü Livaneli ‘Sevdalım Hayat’ 13, Funda Arar 14, Erol Evgin 20, Levent Yüksel 27 ve Adamlar 29 Ağustos’ta hayranlarını bu sahnede ağırlayacak.

MARMARİS AMFİTİYATRO

Muhteşem Marmaris manzarasını kuşbakışı görebileceğiniz amfitiyatro, temmuz ayı itibarıyla ünlü ses sanatçılarına ev sahipliği yapmaya başlıyor. 5 Temmuz gecesi Yüzyüzeyken Konuşuruz’la başlayacak olan konser serisi; Mabel Matiz 16, Sertab Erener 17, Kenan Doğulu 18, Engeny Grinko 19, Duman 21, Cem Andrian 22, Funda Arar 23, Erol Evgin 24, Levent Yüksel 25 Temmuz, Zülfü Livaneli ‘Sevdalım Hayat’ konseriyle 7 Ağustos, Dolu Kadehi Ters Tut 12, ve Buray’ın 28 Ağustos’ta vereceği konserlerle devam edecek.

DATÇA AÇIKHAVA TIYATROSU

Marmaris - Datça yolu üzerindeki Datça Açıkhava Tiyatrosu, hem bölgede yaşayan hem de tiyatroyu ve müziği seven turistlerin en çok ziyaret ettiği kültür merkezlerinden biri. Marmaris’te konserler, 11 Temmuz gecesi Emre Aydın’ın canlı performansıyla başlayacak. Ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz 13, Levent Yüksel 16, Mabel Matiz 17, Sertab Erener 18, Ayta Sözeri 19, Evgeny Grinko 20, Duman 22, Erol Evgin 23, Funda Arar 24, Yeni Türkü 26 Temmuz’da; Tuğba Yurt 2 Ağustos, Cem Adrian 5 Ağustos, Buray 27 ve Kenan Doğulu 29 Ağustos’ta Marmarislileri eğlendirecek.

PARK’TA ROCK

Beşiktaş’taki Dolmabahçe Küçük Çiftlik Park’ın konser alanı, her yaz müzikseverleri birbirinden ünlü sanatçılarla buluşturuyor. Mekanın ‘Park’ta Rock’ adını verdiği konser etkinlikleri 9 - 10 Temmuz gecesi iki gün üst üste Duman konseriyle başlıyor. MaNga 30, Pentagram 31 Temmuz gecesi sevenleriyle buluşacak. Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin Fransız dans müziği projesi The Blaze, DJ SET ile 7 Ağustos’ta, Belçikalı DJ ve prodüktör Dimitri Vegas & Like & Mike ise 4 Eylül gecesi bu alanda canlı performans sergileyecek.

BODRUM’DA CANLI MÜZİK YAPAN MEKANLARDA KİM, NE ZAMAN, NEREDE SAHNE ALACAK?

Günay Restaurant Yalıkavak 3 Temmuz Ajda Pekkan - Cenk Eren, 7 Temmuz Serkan Kaya, 8, 9, 10 Temmuz Ebru Gündeş, 11 Temmuz Şevval Sam - Cenk Eren

Pandemi Restaurant Yalıkavak 3 Temmuz Rubato, 4 Temmuz Merve Özbey, 7 Temmuz Hande Ünsal, 8 Temmuz Mehmet Erdem, 9 Temmuz Deha Bilimlier, 10 Temmuz Rubato

Mücver Restaurant Yalıkavak 3 ve 10 Temmuz Fatih Ürek, 7 Temmuz Sakiler, 8 Temmuz Derya Bedavacı, 9 Temmuz Deniz Seki,

Küfe Restaurant Bodrum Marina Mekanda her çarşamba ve cumartesi Bülent Özdemir ve Gökçe, perşembe; Şelale Şehnaz Sam ve The Shot Grubu, cuma geceleri ise Yeşim Salkım ve The Shot Grubu sahne alacak.

SAHİL ANTALYA AÇIKHAVA

Yaptığı kültürel ve sosyal etkinliklerle Antalya’nın en önemli eğlence merkezi ola Cam Piramit’e komşu olan etkinlik alanı, yaz boyunca ünlü ses sanatçılarını sevenleriyle buluşturacak. Antalya’da ilk konser 14 Temmuz gecesi Yüzyüzeyken Konuşuruz konseriyle başlıyor. Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali 25, Duman 30 Temmuz’da sahnede olacak. Mabel Matiz 6 Ağustos, Sertab Erener 7, Fatih Erkoç – Kerem Görsev 9, Dolu Kadehi Ters Tut 13, Buray 14, Cem Adrian 19, Aldırma Gönül 21, Funda Arar 27 Ağustos’ta ve Musa Eroğlu & Fuat Saka & Sümer Ezgü’nün 11 Eylül gecesi vereceği konserleri kaçırmayın.

ALAÇATI JOLLY JOKER

Yolunuz Türkiye’nin en gözde tatil beldesi Alaçatı’ya düşerse tatilinizi sadece gündüz deniz, güneş; gece de restoran ve kafelerde geçirmeyi düşünmeyin. Jolly Joker, yaz boyu sahnesinde birbirinden değerli sanatçıları konuk edecek. 7 Temmuz gecesi Yıldız Tilbe konseri kaçmaz. Levent Yüksel 9, Gülşen 10, Yıldız Tilbe 14, 22, 23 Temmuz, Gülşen ise 24 Temmuz gecesi Bayram Özel programıyla sahnede yerini alacak.