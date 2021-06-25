Vefa Küçük: İki başkanı da ikaz ediyorum...

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu´nda devam ediyor. Genel kurul divan başkanlığı görevini yürüten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki gerginlik hakkında konuştu. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bir anlaşmazlık olduğunu dile getiren Vefa Küçük, "İki başkan cenazede bile birbirlerine selam vermiyorlar. Birini değil ikisini suçluyorum.

Eski ve yeni başkanların heybelerindeki taşları dökerek bir barış, birleşik Fenerbahçe ile devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten bugüne haklı veya haksız şekilde ihraç edilen üyelerin kulübe geri kazandırılması lazım. Bu ancak tüzük kongresinde yapılacak değişiklikle geçici bir madde ile olabilir. Bugün siz burada karar alsanız da, yönetim kabul etse de önceki dönemlerde olanları yapamayız.

Yeni seçilecek başkandan rica ediyorum bir barış ve genel af çıkarmanız gerekiyor. Bu barışı sağlayamazsak, önceki ve şimdiki başkanın heybelerindeki taş, bomba haline gelecek. Camiaya atarlarsa bomba tesiri oluşturacak. Ben bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. 12´nci kez genel kurul başkanı olarak, YDK Başkanı sıfatıyla konuşuyorum, iki başkanı da ikaz ediyorum heybelerinizdeki bombaları imha edin. Benden iyi Fenerbahçelisiniz ben de sizden iyi Fenerbahçeliyim, ültimatom veriyorum lütfen bunu gerçekleştirin" diye konuştu.

DHA