Vefa Sosyal Destek grubuna saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile yolda araca aldıkları vatandaş hayatını kaybetti, belediye çalışanı 1 kişi de yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklaması yaptı. Çelik açıklamasında, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.

Van Valiliği'nden açıklama

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''





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