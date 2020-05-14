Vefakarlığın en güzel örneği

Peygamberin hayatı

Vefakarlığın en güzel örneklerini Hz. Peygamber’in hayatında görebiliriz. Efendimiz, kendisini bir hafta emziren dadısı Ümmü Eymen’i ücret karşılığı da olsa yıllarca kendisine bakan sütannesi Halime’yi, sütkardeşi Şeyma’yı, çocukluğunu yanında geçirdiği Ebu Talib’in hanımı Fatıma’yı ömrü boyunca unutmamış, her fırsatta onlarla ilgilenmiş ve onlara yardım etmiştir.

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