Vefakarlığın en güzel örneği
Vefakar insan, kendisine yapılan iyilikleri unutmayan, hatta iyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye çalışan kişidir. İnsan, Allah'a ibadet etmek suretiyle ahde vefasını gösterdiği gibi, kendisine iyilik yapanlara da vefakâr olmalıdır. İyilikler karşılıklı olarak devam eder, iyilik yapanlar muhataplarından kötülük görmez. Yine iyilik görürse bu durum diğer insanlara da güzel örnek olur.
14 Mayıs 2020, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Peygamberin hayatı
Vefakarlığın en güzel örneklerini Hz. Peygamber’in hayatında görebiliriz. Efendimiz, kendisini bir hafta emziren dadısı Ümmü Eymen’i ücret karşılığı da olsa yıllarca kendisine bakan sütannesi Halime’yi, sütkardeşi Şeyma’yı, çocukluğunu yanında geçirdiği Ebu Talib’in hanımı Fatıma’yı ömrü boyunca unutmamış, her fırsatta onlarla ilgilenmiş ve onlara yardım etmiştir.
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