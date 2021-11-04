Türkiye Vefanın böylesi! Ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor

Vefanın böylesi! Ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor

Türkiye

Vefanın böylesi! Ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 6 gün önce vefat eden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero' sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.

04 Kasım 2021, Perşembe 21:34 Son Güncelleme:
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Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Ömer Güven, 29 Ekim'de vefat etti. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero', her gün mezara giderek sahibinin başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpek, görenleri duygulandırıyor.

Güven’in yakınları sevimli köpeğin bir an olsun mezardan ayrılmadığını, saatlerce beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan köpeğin fotoğrafları ilgi görüyor.

Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon) (DHA)

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