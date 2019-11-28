Amerika'nın Los Angeles kentindeki perakendeciler, hayvan vahşetine yol açmadan üretilen kıyafet ve ayakkabı talebini karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. California’da bir tasarımcı, bütün zaman ve enerjisini, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ve tamamen geri dönüştürülebilen spor ayakkabılar üretmek için harcıyor. Cynthia Arcas isimli girişimci, oğlunun ısrarı üzerine kendi işini kurduğunu söylüyor: “Çok soru soruyordu. En çok sorduğu sorulardan biri ‘neden kaynakları israf ediyoruz? Neden bu kadar çok su israf ediyoruz?’ şeklindeydi. Ve ben onun bu soruları üzerine, ‘acaba bir şeyleri farklı yapabilir miyiz’ diye düşündüm.”

Her biri dönüştürülmüş malzemenin rengini yansıtıyor

Voice of Amerika'nın haberine göre, Arcas, değişime kendisinden başlamaya karar vermiş. Arcas Bear markası da işte böyle doğmuş. Firma, geri dönüştürülmüş malzemelerden çevre dostu spor ayakkabılar üretiyor. Birçok rengi olan ayakkabılarda boya yok. Her biri, içindeki geri dönüştürülmüş malzemenin rengini yansıtıyor. Arcas, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Boyarken su kullanıyorsunuz, kimyasal maddeler kullanıyorsunuz. Ben bunları dengelemeye çalıştım. Geri dönüştürülmüş kauçuktan, kotondan ve plastik şişelerden yapılan, yeniden dönüştürülebilir spor ayakkabılar yapmaya karar verdik. Ayakkabılar çok rahat. İçlerinde hindistan cevizi lifi var. Bu kauçuktan yapıldı. Bunlar, çöpe atılması gereken eski taban parçaları. Biz bunları yeniden kullanmaya karar verdik."









Vegan kıyafetlerle ayakkabıların çoğu yüksek fiyatlardan satılıyor. Ve çok fazla seçenek var. Tasarımcı Rebeca Mink anlatıyor:

“Ünlülerin tasarımcısıydım. Yani onlar için kıyafetler tasarlıyordum ve ayda 10-15 bin dolar değerinde lüks ayakkabılar satın alıyordum. Aynı işi, deri kullanmadan ve hayvanlara zarar vermeden ama aynı zamanda beğenilecek ve modaya uygun olarak yapmanın yolunu bulmak istedim. Ve sonunda kendim yaptım.”

20 yıldır vegan ayakkabılar tasarlıyor

Rebecca Mink, Hollywood’un ünlü isimleri için, 20 yıldır vegan ayakkabılar tasarlıyor. Elmalar, ananaslar, mantarlar – Mink’in ayakkabılarında kullandığı bu gibi malzemeler her kıyafet meraklısını şaşırtıyor. Ayakkabılar İtalya’da üretiliyor ve her biri servet değerinde.

Vegan ayakkabılar, şimdilik, sadece Amerika’da moda. Avrupa ülkeleri hala deriyi tercih ediyor. Dolayısıyla vegan tasarımcıların çoğu, müşteri sıkıntısı çekmeyecekleri Amerika’da faaliyet gösteriyor.



