Vaganlar çok sevecek: Vegan çiğ börek tarifi

Veganların severek tüketeceği bir tarif arıyorsanız vegan çiğ börek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için vegan çiğ börek tarifi arıyor ya da vegan çiğ börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vegan çiğ börek yapılışı için haberimize bakmanız yeterli.

Vegan çiğ börek tarifi

Vegan çiğ börek malzemeleri

2 bardak un

3/4 bardak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için

2 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

1 avuç iri kıyılmış roka

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Vegan çiğ börek yapılışı

Hamur için tüm malzemeyi bir kaba aldıktan sonra suyu yavaş yavaş ilave ederek orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun ve 30 dakika süreyle buzdolabında dinlenmeye bırakın. Rendelenmiş patates ve soğanı karıştırıp hafifçe sıkarak fazla suyunu süzün. Baharatları ve rokayı ekleyip harcı hazırlayın. Hamuru dolaptan çıkarıp unladığınız tezgahta oklava ile açın. Çay tabağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesip (kalıp kullanabilirsiniz) harcı eşit bir şekilde pay edin. Poğaça gibi kapatıp kenarlarını parmak uçlarınızla bastırın. Ayçiçek yağında kızartıp sıcak servis edin.



