Vegan içli köfte nasıl yapılır? Vegan içli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Vegan tarzı beslenen kişilere uygun yemekler yapmak için vegan içli köfte tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, vegan içli köfte nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz vegan içli köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
02 Ocak 2022, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Beslenmesine dikkat edenlerin favori lezzeti olacak vegan içli köfte tarifi, 7'den 70'e herkesin hayran kalacağı şahane bir lezzet. Peki, vegan içli köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız vegan içli köfte tarifi yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
VEGAN İÇLİ KÖFTE TARİFİ
Vegan içli köfte malzemeler
- 50 gram yeşil mercimek
- 100 gram temizlenmiş ıspanak
- 50 gram ince kırılmış ceviz içi
- 1 büyük kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Çeyrek demet maydanoz
- Toz kırmızı biber, kimyon
- Sıvıyağ
Hamuru için;
- 300 gram ince bulgur
- 1,5 su bardağı un
- 2 su bardağı sıcak su
- 1,5 su bardağı su (Yoğururken)
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3 çay kaşığı tuz
- Mercimekleri haşlayın. Bir tavaya sıvı yağı alıp ince ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun. Salçayı ekleyip devam edin.
- Mercimekleri süzüp ekleyin ve karıştırın. Ispanağı ve baharatları ekleyip karıştırın. Maydanozu ve cevizi de ekleyip eze eze son kez karıştırın. Ocağı kapatın.
- Bulguru derin bir kaba alın ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin şişmesini bekleyin. Sonra içine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 3 çay kaşığı tuzu ilave edin.
- Sonra içine 1,5 bardağı unu ve suyu ekleyip yoğurun. Dağılmayan hamurumsu bir kıvam elde edin. Sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın harcı ekleyip kapatın.
- Köfteleri kızartıp servis edin veya fırında yapmak isterseniz köfteleri yağ dökülmüş tepside yuvarlayıp 200 derecelik fırında 30-45 dakika pişirin.