Vegan kedi ve köpek maması geliyor

2015 yılında, change.org üzerinden başlatılan 'Vegan Mama İstiyoruz' kampanyası sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti .Kampanya metninde, 'Kendimiz yemediğimiz ve tüketmediğimiz diğer hayvan bireyleri, kedi köpeklere yedirmek etik olmuyor. Vegan bir kedi köpek mamasını yurt dışından kargo ile satın almak, tek bir birey için çok yüklü bir maliyet oluşturmaktadır. Bizler tüm hayvan bireyleri eşit görüyoruz ve sorumluluğumuz altındaki kedi köpekleri de bu beslenme tarzından mahrum etmek istemiyoruz' açıklaması yer almıştı. Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına giren vegan mama, beklediği desteği 2015 yılında bulamadı ancak insanların konu hakkında fikirlerinin değişmesini sağladı. Öte yandan, etorbur kedi ve köpeklerin zorla vegan beslenmesini doğru bulmayan kullanıcılar da çoğunluktaydı.





Dünyaca ünlü markalardan vegan atılımı

Evcil hayvan maması markalarının önde gelen isimleri Pedigree ve Whiskas, et yerine bitkisel bazlı içeriği olan vegan mama üretimine el attı. İki marka, mama üretiminde hayvancılığın neden olduğu çevre kirliliğini azaltmayı planlıyor.

Ekşisözlük yazarları da vegan mama üretimi hakkında uzunca yazdı. Anket hakkında bir Ekşi Sözlük yazarı şu ifadeleri kullandı:

"Beslediğim 4 kediyi de sokakta ölmek üzereyken aldım ve elimden geldiğince yaşamlarını uzatmaya çalışıyorum. Bu hayvanların sokakta ölmek üzere dünyaya gelmelerinin sebebi insanların zevk ve sorumsuzluğu olduğunu da hatırlatalım. Evcil bir hayvanın 1 kg maması için binlerce tavuk, civciv, balık yetiştiriliyor, sömürülüyor, köleleştiriliyor ve sonunda öldürülüyor. Yani evde bir hayvanın hayatını kurtarmak için yüz binlerce aynı sinir sistemine, duygu, hissiyata sahip başka hayvanların ölmesine sebep olunuyor. Bir vegan olarak da bu kısır döngü içinde yer almamak ve daha fazla hayvanın canını almamak için vegan mama kullanıyorum ve kullanılması gerektiğini de siz dostlara belirtiyorum."





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