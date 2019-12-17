Vegan kedi ve köpek maması geliyor
Evcil hayvan maması markaları Pedigree ve Whiskas vegan hayvan maması geliştiriyor. Yüksek protein içeren mamaların üretilmesinde hayvancılığın neden olduğu çevre kirliliğini önlemek amaçlanıyor. Piyasaya sürülecek mamalarda et yerine bitkisel bazlı ürünler kullanılacak.
2015 yılında, change.org üzerinden başlatılan 'Vegan Mama İstiyoruz' kampanyası sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti .Kampanya metninde, 'Kendimiz yemediğimiz ve tüketmediğimiz diğer hayvan bireyleri, kedi köpeklere yedirmek etik olmuyor. Vegan bir kedi köpek mamasını yurt dışından kargo ile satın almak, tek bir birey için çok yüklü bir maliyet oluşturmaktadır. Bizler tüm hayvan bireyleri eşit görüyoruz ve sorumluluğumuz altındaki kedi köpekleri de bu beslenme tarzından mahrum etmek istemiyoruz' açıklaması yer almıştı. Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına giren vegan mama, beklediği desteği 2015 yılında bulamadı ancak insanların konu hakkında fikirlerinin değişmesini sağladı. Öte yandan, etorbur kedi ve köpeklerin zorla vegan beslenmesini doğru bulmayan kullanıcılar da çoğunluktaydı.
https://twitter.com/kuirvegan/status/1205611018145140737
https://twitter.com/barisakpolat/status/366936675680657411
https://twitter.com/beyinhasari/status/732146277463564288
Dünyaca ünlü markalardan vegan atılımı
Evcil hayvan maması markalarının önde gelen isimleri Pedigree ve Whiskas, et yerine bitkisel bazlı içeriği olan vegan mama üretimine el attı. İki marka, mama üretiminde hayvancılığın neden olduğu çevre kirliliğini azaltmayı planlıyor.
Ekşisözlük yazarları da vegan mama üretimi hakkında uzunca yazdı. Anket hakkında bir Ekşi Sözlük yazarı şu ifadeleri kullandı:
"Beslediğim 4 kediyi de sokakta ölmek üzereyken aldım ve elimden geldiğince yaşamlarını uzatmaya çalışıyorum. Bu hayvanların sokakta ölmek üzere dünyaya gelmelerinin sebebi insanların zevk ve sorumsuzluğu olduğunu da hatırlatalım. Evcil bir hayvanın 1 kg maması için binlerce tavuk, civciv, balık yetiştiriliyor, sömürülüyor, köleleştiriliyor ve sonunda öldürülüyor. Yani evde bir hayvanın hayatını kurtarmak için yüz binlerce aynı sinir sistemine, duygu, hissiyata sahip başka hayvanların ölmesine sebep olunuyor. Bir vegan olarak da bu kısır döngü içinde yer almamak ve daha fazla hayvanın canını almamak için vegan mama kullanıyorum ve kullanılması gerektiğini de siz dostlara belirtiyorum."
Haberin fotoğrafları için tıklayınVegan olmak isteyenler buraya! İşte bir veganın hayatı