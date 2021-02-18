Beslenmesine dikkat edenler ve sağlıklı kek tarifi arayanlar için vegan kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için vegan kek tarifi arıyor ya da vegan kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz vegan kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

VEGAN KEK TARİFİ

Vegan kek malzemeleri

3 su bardağı un

6 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı şeker

2 çay kaşığı karbonat

4/1 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

Vegan kek yapılışı

Un, karbonat, kakao, tuz ve vanilyayı çırpma kabına eleyerek ekleyin. Ayrı bir taraf da su, şeker, sirke ve yağı şeker eriyinceye kadar karıştırıp kuru malzemelere ekleyip 5 dakika mikserin yüksek hızıyla çırpın. Yağlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Soğuduğunda servis edin.



