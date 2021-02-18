Yemek Vegan kek tarifi ve yapılışı: Vegan kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Vegan kek tarifi ve yapılışı: Vegan kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Vegan kek tarifi ve yapılışı: Vegan kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Vegan tarzı beslenenlerin seveceği vegan kek tarifi, kolay be lezzetli bir tarif. Veganlar, vegan kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Beslenmesine özen gösterenlerin severek deneyeceği vegan kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

18 Şubat 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Beslenmesine dikkat edenler ve sağlıklı kek tarifi arayanlar için vegan kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için vegan kek tarifi arıyor ya da vegan kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz vegan kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

VEGAN KEK TARİFİ

Vegan kek malzemeleri

  • 3 su bardağı un
  • 6 yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • 4/1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su

Vegan kek yapılışı

Un, karbonat, kakao, tuz ve vanilyayı çırpma kabına eleyerek ekleyin. Ayrı bir taraf da su, şeker, sirke ve yağı şeker eriyinceye kadar karıştırıp kuru malzemelere ekleyip 5 dakika mikserin yüksek hızıyla çırpın. Yağlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Soğuduğunda servis edin.

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