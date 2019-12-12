Kullanıcı, yakın zamanda şöyle bir tweet attı: "Bir yumurta, tam beş sigaraya eşit. Çünkü yumurta sarısının içinde bol miktarda kolesterol bulunuyor. Orta büyüklükte bir yumurta, önerilen alımın yüzde 62'si olan 186 mg kolesterol içeriyor. Yani bu da demek oluyor ki yumurta yemek, sağlığınız için sigara içmekten daha zararlı!”

Plant Based Barb isimli sayfanın iddialarına takipçilerinden pek çok cevap geldi. Kimisi duruma oldukça şaşırırken, kimisi böyle bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti.

İngiliz Kalp Vakfı’nın kıdemli diyetisyeni Victoria Taylor ise, olayın hemen arkasından yumurtayla ilgili gerçeği şu şekilde açıkladı:

“Yumurta, içinde fazla kolesterol barındırdığı için geçmişte insanların yumurta yemeyi haftada üç ila dört adet ile sınırlandırması gerektiği düşünülüyordu. Kolesterol, yumurtanın en çok sarı kısmında mevcut Ancak yumurta ve kolesterol etrafındaki yanlış algılar, büyük ölçüde ilk araştırmalardan elde edilen yanlış beslenmeden, besin kolesterolünün kan kolesterol seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunduğundan kaynaklanıyor. Şu anda yapılan araştırmalar, çoğu sağlıklı insan için yumurta gibi gıdalardaki kolesterolün, - özellikle doymuş yağ asitlerinin çok daha büyük ve daha zararlı etkileri ile karşılaştırıldığında - kandaki total kolesterol ve zararlı LDL kolesterol düzeyleri üzerinde çok daha küçük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Kolesterol ayrıca, tereyağı ve yağlı et gibi çeşitli yiyeceklerde de büyük ölçüde bulunuyor.”

Konuyla ilgili açıklamalar bu şekilde olsa da, uzmanlar henüz kesin bir duruma ulaşabilmiş değil.

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