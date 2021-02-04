Vegan sebzeli köfte tarifi: Vegan sebzeli köfte nasıl yapılır?

Vegan beslenme tarzına uygun bir köfte tarifi arıyorsanız vegan sebzeli köfte tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için vegan sebzeli köfte tarifi arıyor ya da vegan sebzeli köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vegan sebzeli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Vegan sebzeli köfte tarifi

Vegan sebzeli köfte malzemeleri

2 adet orta boy patates

2 adet kabak

1 adet havuç

1 diş sarımsak

1 su bardağı yeşil ot (maydanoz, nane, dereotu, fesleğen, kişniş, taze soğan vb.)

Tuz, karabiber, kimyon

Bir kahve fincanı un

Kızartmak için;

Zeytinyağı

Vegan sebzeli köfte yapılışı

Önce patatesleri soyun ve iyice haşlayın. Kabakları ve havuçları rendeleyin, rendelenmiş hallerini ellerinizle sıkarak fazla sularını çıkarın, yoksa köfteler kızarırken dağılır. Patatesleri püre haline getirip bir kaba alın, rendelediğiniz sarımsak ve sebzeler, incecik kıyılmış yeşillikler, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip iyice yoğurun. Biraz ele yapışan bir harç haline geliyor, bu nedenle kızartmak için iki adet çorba kaşığı ile köfteler oluşturup yarım parmak derinlikte zeytinyağı içerisinde iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.



