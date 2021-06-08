Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek. İlerleyen dönemde de öğrenme merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatı tamamlanacak. Koç Okulu, farklı kültürlerden gelen akademik kadrosu ve çift-dilli eğitim programı ile öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olmasını hedefliyor.