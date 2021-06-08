Vehbi Koç Vakfı'ndan yeni lise
Vehbi Koç Vakfı, Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere Koç Okulu yeni lise binasının temelini attı.
08 Haziran 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek. İlerleyen dönemde de öğrenme merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatı tamamlanacak. Koç Okulu, farklı kültürlerden gelen akademik kadrosu ve çift-dilli eğitim programı ile öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olmasını hedefliyor.