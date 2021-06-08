Eğitim & Kariyer Vehbi Koç Vakfı'ndan yeni lise

Vehbi Koç Vakfı'ndan yeni lise

Eğitim & Kariyer

Vehbi Koç Vakfı'ndan yeni lise

Vehbi Koç Vakfı, Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere Koç Okulu yeni lise binasının temelini attı.

08 Haziran 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek. İlerleyen dönemde de öğrenme merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatı tamamlanacak. Koç Okulu, farklı kültürlerden gelen akademik kadrosu ve çift-dilli eğitim programı ile öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olmasını hedefliyor.

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