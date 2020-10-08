Vegan burgeri: Vejeburger tarifi

Hayvansal gıdalar tüketemeyenlerin severek yiyeceği vejeburger tarifi evde kolaylıkla yapılabilir bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için vejeburger tarifi arıyor ya da vejeburger nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vejeburger yapılışı haberimizde.

Vejeburger tarifi

Vejeburger malzemeleri

4 adet portobello mantarı

1 su bardağı su

1/3 su bardağı soya sosu

1 yemek kaşığı taze biberiye

1 adet beyaz soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı balsamik sirke

1 adet kırmızı dolmalık biber

Yarım demet roka

Vejeburger yapılışı

Portobello mantarlerını yıkayıp, kuruladıktan sonra saplarını kesin. 1 su bardağı su, soya sosu ve taze biberiyeyi karıştırın ve mantarın baş kısımlarını bu sosa koyup, buzdolabınızda 30 dakika kadar bekletin. Beyaz soğanı kalın ve yuvarlak dilimler şeklinde doğrayın. Önceden zeytinyağı ile ısıttığınız tavaya soğanlarınızı atın ve kavurun. Balsamik sirke ekleyerek karamelize edin. Kırmızı dolmalık biberin içini temizledikten sonra şeritler halinde kesin. Yüksek ısıda ısıttığınız tavanızda, beklettiğiniz mantar karışımını ve kırmızıbiberleri karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Hamburger ekmeklerinizin tabanına önce rokayı dağıtın. Mantar karışımınızı da yerleştirdikten sonra karamelize ettiğiniz soğanlardan ekleyin, burgerlerinizi kapatın.



