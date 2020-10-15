Hem mantı hem börek: Vekilharç tarifi

Muğla'nın Milas ilçesinde sıklıkla yapılan vekilharç tarifi oldukça lezzetli bir atıştırmalık. Sevdiklerinize hazırlamak için vekilharç tarifi arıyor ya da vekilharç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vekilharç yapılışı ve püf noktaları için haberimize göz atın.

Vekilharç tarifi

Vekilharç malzemeleri

Hamuru için:

750 gram un

Su

Tuz

1 adet yumurta

İç harcı için:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

300 gram süzme yoğurt

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

Vekilharç yapılışı

İç harcı için soğanı yemeklik doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları kavurun. Ardından kıymayı ekleyin. Kıyma da kavrulduktan sonra içine incecik kıyılmış maydanozu katın. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve ocağı kapatın. İç harç soğurken bir tarafta da un, su ve tuz ile çok sert olmayacak şekilde hamur yoğurun. Hamurdan bezeler yapın ve nişasta ile incecik yufkalar açın. Yufkalardan her birini yağlayın ve ortadan ikiye katlayın. Katlanan yufkaların uzun tarafına soğumuş olan iç harçtan koyun. Sonra rulo biçiminde sarın. Kısa aralıklarla kesin. Yağladığınız büyük bir tepsiye dizin. Yufkaların tamamı bitince üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca, soğumaya bırakın. Vekilharca, sıcak et suyu ya da tavuk suyu dökün ve üzerini kapatın. Suyu çeken ve kabaran vekilharca servis ederken yoğurt ekleyin.



