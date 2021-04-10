Gündem Vekilin "Acil yardım bekliyoruz" çağrısına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Vekilin "Acil yardım bekliyoruz" çağrısına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Gündem

Vekilin 'Acil yardım bekliyoruz' çağrısına Bakan Soylu'dan jet yanıt

TBMM'de İdare Amiri olarak görev yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, aracıyla Niğde-Adana arasında trafik kazası geçirdi. Yoğun tipinin olduğu bölgede mahsur kalan Şahin, Twitter hesabından "Mahsur kaldık, acil yardım bekliyoruz." mesajını paylaştı. Mesaja kısa süre sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 13:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu.

Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ 4 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

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