Türkiye Vekiller birbirine girdi... Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı

Vekiller birbirine girdi... Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı

Türkiye

Vekiller birbirine girdi... Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı

TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavgaya dönüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

04 Mart 2020, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib konusundaki önergesi görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verilirken, gerginlik devam ediyor.

CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.



İlgili Haberler
Bakan Akar'dan görüşme öncesi açıklama


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kim doğru söylüyor?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Rusya Türkiye’ye çelme takabilir
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak