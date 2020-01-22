İngiliz The Guardian gazetesi, Dünyanın en zengin ikinci insanı milyarder Jeff Bezos'un cep telefonunun Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda katledilmesinden 5 ay önce 'hacklendiği' iddia edildi. Guardian’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bin Selman’ın telefonundan dünyanın en zengin insanlarından birine gönderilen şifreli mesaj, dijital adli incelemelere göre Bezos’un telefonuna sızdı. Analize göre sızmanın kaynağının bir video olabileceği belirtildi. Jeff Bezos online alışveriş devi Amazon'un yanı sıra Washington Post'un da sahibi. Cep telefonunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajının ardından üçüncü ikinci kişilerin eline geçtiği belirtildi. Haberin dayandığı isimsiz kaynaklara göre Muhammed bin Selman ve Bezos'un olay yaşandığında yakın ilişki içindelerdi. Aynı kaynaklar söz konusu mesajın gelmesinin ardından Bezos'un cep telefonunundan çok sayıda içerik ele geçirildi. Ancak bu içeriklerin ne olduğu henüz bilinmiyor.

'Olumsuz haberlerin önüne geçmeye çalıştı'

Haberde, bin Selman’ın dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos’u hedef aldığının ortaya çıkmasının “Wall Street’ten Silikon Vadisine kadar şok dalgaları yaratacağı” değerlendirmesine de yer verildi. Haberde ayrıca son birkaç senedir kendisi ve ülkesi hakkında olumlu bir prorfil çizme çalışmalarına ağırlık veren bin Selman'ın kötü haberlerin önüne geçmeyi hedeflemiş olabileceği tahmini yapıldı. Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi. Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve Jeff Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki ölüm yıldönümü töreninde

Ne olmuştu?

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.











