Veliler için internet rehberi
Samsung ile TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ projesi kapsamında online bir platform oluşturdu.
20 Nisan 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda, ebeveynler çocukların güvenli internete erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor. İnternette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanıyor. ‘Paylaşmanın Sorumluluğunu Al’ web sitesine www.paylasmaninsorumlulugunual.com adresinden ulaşılabiliyor.