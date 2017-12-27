Veliler sınav sürecinde okul ile sürekli iletişimde olmalı

Bu yıl 2 milyondan fazla adayın gireceği ve aileleriyle birlikte milyonların nasıl bir model olacağını merakla beklediği yeni üniversite sınav sistemi, YGS ve LYS’ye göre hem oturum hem de puan türü sayısı bakımından avantaj sunuyor. Önceki sistemde adaylar mart ayında Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına, haziran ayında ise Lisans yerleştirme sınavına giriyorlardı ve 6 oturumluk maratonda 18 puan türü ile değerlendiriliyorlardı. Yeni sistemde ise Temel Yeterlilik Testi, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil puan türleri geçerli olacak.Sınav sistemi ve soru türleri ile ilgili birçok kaynakta farklı bilgilerin yer alması, adayların ve velilerin ne yapacakları konusunda kararsızlık yaşamalarına yol açtı. Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci, haziran ayında 2 gün içinde 3 oturumda girilecek Temel Yeterlilik Testi ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile ilgili adaylara ve velilere yönelik rahatlatıcı bilgiler paylaştı.Yükseköğretim Kurulu’nun ve ÖSYM’nin açıklamalarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini ifade eden; “Temel Yeterlilik Sınavı’nda yer alan testlerin soru sayılarıyla katsayıları orantılı olacağı açıklaması yapıldı. Soru sayısı fazla olan Matematik ve Türkçe soruları katsayılarının Sosyal ve Fen sorularından fazla olacağı tahmin edildiği için öğrencilerin hangi ders grubunda olursa olsun Türkçe ve Matematik dersine önem vermesi gerekiyor. TYT sınavı ortak müfredattan hazırlanacağı için daha çok 9. ve 10. sınıf derslerinin konu eksiklikleri belirlenerek, bu eksikliklerin bir program doğrultusunda kapatılması çok önemli” dedi.sözlerini şöyle sürdürdü: “Adayların sınav sırasında süreyi kullanma, hangi testten başlanırsa daha başarılı olunduğu, kodlama hatası yapmama, turlama yöntemini kullanarak zor soruya takılmadan çok soru çözme ve emin olunmayan durumlarda işaretleme yapmama gibi sınav tekniği ile ilgili konuları tecrübe etmeleri başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Rehberlik birimi olarak adaylara denemeler sonrasında yanlış yapılan ve boş bırakılan soruların analizini yapmalarını, bir sonraki denemeye kadar öncelikle yanlış yapılan konuların üzerinden geçmelerini, sonrasında da boş bırakılan konuları çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca velilerin de yetişkin bireyler olarak çocuklarını rahatlatacak, kaygılarını azaltacak tutum ve konuşmalar içinde olmaları gerekiyor. Veliler bilgi kirliliğinden etkilenmemek için çocuklarının öğretmenleri, rehberlik servisleri ve idarecilerle dirsek teması halinde olmalı.”