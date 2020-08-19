Velilere uzaktan eğitim tavsiyeleri

Öğrenciler okuyacakları sınıflara göre değerlendirilmeli.

● Ebeveynler kontrol dozunu yaş grubuna göre ayarlamalılar.

● Birinci sınıfa gidecek olan çocuklar oryantasyon süreci olmadan evde eğitime başlayacak. Eğitim başlangıçta evde olacağı için oryantasyon ebeveynlere rehberlik öğretmenleri tarafından yapılmalı, yapılmıyorsa da veliler bunu talep etmeliler.

● Eğitim ile ilgili bilgisayar yazılımlarını bilmeyen birinci ve ikinci sınıf çocukları alışıncaya kadar ebeveyni güvenli bir mesafede kalmalı. Bu şekilde çocuklarının hem duygusal hem de öğrenme sürecine destek olurlar.

Kurallar çocuklarla birlikte konulmalı

● Çocuklarla geçen seneki eğitim deneyimleri üzerinden “Neleri iyi yaptı? Neler daha iyi olabilir?” mutlaka konuşulmalı.

● Evin içindeki okul kurallarına mutlaka çocuklarla birlikte karar verilmeli.

● Çocuklara yaşına uygun sorumluluklar verilerek uygulaması sağlanmalı.

● Anne ve babası çalışan yeni okula başlayacak çocukların online eğitim sürecine katkı sağlayacak düzenlemelerin de yapılması çalışan verimliliği açısından şart.